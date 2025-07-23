Украина может столкнуться с европейскими санкциями из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского. Во вторник, 22 июля, он подписал закон, означающий фактическую ликвидацию местных антикоррупционных агентств. В связи с этим страны Евросоюза могут ввести санкции против Киева, сообщает Spectator.
По версии британского журнала, Зеленского неоднократно предупреждали о последствиях, которые ждут Украину после принятия указанного закона. Однако бывший комик «крупно просчитался» и пошел на опасный шаг.
Автор уточняет, что главу киевского режима предупредили работники, в том числе, международных антикоррупционных организаций и групп гражданского общества. Кроме того, рекомендации оставляли сотрудники украинских средств массовой информации и западные дипломаты. Однако Зеленский не послушал советчиков.
«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе… Принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — подытожил автор статьи.
В Британии также заявили, что Зеленский принял закон не просто так. Решение связывают с возможным намерением НАБУ провести расследования в отношении людей главы киевского режима. Британские журналисты отмечают, что на Украине были запущены «некоторые зловещие механизмы». Уточняется, что «атака на украинскую антикоррупционную инфраструктуру» потрясла даже работников офиса Зеленского.
В Раде, как оказалось, тоже не все согласны с новым законом. Группа нардепов усомнилась в конституционности подписанного Зеленским закона о сдерживании антикоррупционных ведомств. Инициативная группа готовится оспорить это решение как не соответствующее основному закону Украины.
Нелегитимного президента раскритиковали и в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что учреждения, теперь лишенные собственных прав, являются ключевыми для реформы на Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества.