В Британии также заявили, что Зеленский принял закон не просто так. Решение связывают с возможным намерением НАБУ провести расследования в отношении людей главы киевского режима. Британские журналисты отмечают, что на Украине были запущены «некоторые зловещие механизмы». Уточняется, что «атака на украинскую антикоррупционную инфраструктуру» потрясла даже работников офиса Зеленского.