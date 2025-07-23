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В Братском районе дорожники убрали технику с берега реки после проверки

На берегу стояли временные подсобные постройки, а также хранилась строительная техника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе правоохранители выявили нарушения во время ремонта трассы «Тайшет-Чуна-Братск». Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, дорожная организация неправильно организовала работу у реки Турма.

— На берегу стояли временные подсобные постройки, а также хранилась строительная техника, что запрещено законом, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, технику убрали. Ответственного работника наказали — привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь работы ведутся с соблюдением всех экологических норм, чтобы не навредить реке и окружающей природе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске оштрафовали мужчину за незаконный полет квадрокоптера. Суд постановил выплатить 17 тысяч рублей.