Валдис Пельш проведет в Перми Летний кубок КВН

Спор «Сборной Пермского края», «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону и «Юрикен» из Владикавказа 10 августа рассудит Валдис Пельш. По информации Агентства новых технологий, организаторы также обещают приезд в Пермь звездного жюри. Кубковые баталии покажет Первый канал.