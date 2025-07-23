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Валдис Пельш проведет в Перми Летний кубок КВН

За звание самых веселых и находчивых сразятся три команды.

Источник: Комсомольская правда

Пермь в очередной раз примет Летний кубок КВН. За почетный трофей на сцене УДС «Молот» сразятся три известные команды.

Спор «Сборной Пермского края», «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону и «Юрикен» из Владикавказа 10 августа рассудит Валдис Пельш. По информации Агентства новых технологий, организаторы также обещают приезд в Пермь звездного жюри. Кубковые баталии покажет Первый канал.

Не менее интересные события развернутся 27 июля в Очере, где состоится Летний кубок Западной лиги чемпионата КВН Пермского края. На сцену местного Центрального дома культуры выйдут сильнейшие команды Прикамья, Татарстана и Удмуртии.

В игре сойдутся: участник телепроекта «Лига городов» на ТНТ «команда “ИЖАУ” из Ижевска, “Сборная Пермского политеха” и команда “Лёд” из Альметьевска.