Валдис Пельш проведет в Перми Летний кубок КВН

Пермь в очередной раз примет Летний кубок КВН. За почетный трофей на сцене УДС «Молот» сразятся три известные команды.
Спор «Сборной Пермского края», «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону и «Юрикен» из Владикавказа 10 августа рассудит Валдис Пельш. По информации Агентства новых технологий, организаторы также обещают приезд в Пермь звездного жюри. Кубковые баталии покажет Первый канал.
Не менее интересные события развернутся 27 июля в Очере, где состоится Летний кубок Западной лиги чемпионата КВН Пермского края. На сцену местного Центрального дома культуры выйдут сильнейшие команды Прикамья, Татарстана и Удмуртии.
В игре сойдутся: участник телепроекта «Лига городов» на ТНТ «команда “ИЖАУ” из Ижевска, “Сборная Пермского политеха” и команда “Лёд” из Альметьевска.