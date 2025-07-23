Такого трэша не было: Рыжий из «Иванушек» и Пригожин высмеяли измену главы Astronomer на концерте Coldplay

«Другая сторона медали с этими камерами — можно влипнуть в этой ситуации, если ты не со своей женщиной обнимаешься, как вот этот гражданин. Но пусть скажет, что с подружкой обнимался, отмажется. Значит, не надо изменять, чтоб такого не было. А если это и делаешь, то не на публике точно», — добавил Пригожин.