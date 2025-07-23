Это не просто усталость: почему жители мегаполисов начали терять зрение

В Москве все чаще пациенты приходят к офтальмологу не с конкретной жалобой, а с ощущением, что «все как будто размыто». Люди жалуются на усталость глаз, сухость, невозможность сфокусироваться на тексте, но продолжают считать это нормой жизни в большом городе. На самом деле это первые признаки ухудшения зрения — и в условиях мегаполиса они возникают все раньше. Почему так происходит и что с этим делать, «Вечерней Москве» рассказала главный врач сети офтальмологических клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова.