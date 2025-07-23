Это не просто усталость: почему жители мегаполисов начали терять зрение

В Москве все чаще пациенты приходят к офтальмологу не с конкретной жалобой, а с ощущением, что «все как будто размыто». Люди жалуются на усталость глаз, сухость, невозможность сфокусироваться на тексте, но продолжают считать это нормой жизни в большом городе. На самом деле это первые признаки ухудшения зрения — и в условиях мегаполиса они возникают все раньше. Почему так происходит и что с этим делать, «Вечерней Москве» рассказала главный врач сети офтальмологических клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова.
Новый тип пациентов в мегаполисе.
Сегодня мы смотрим на мир сквозь экраны — смартфон, ноутбук, планшет. Среднестатистический житель мегаполиса проводит в гаджете до семи часов в день, нередко — в движущемся транспорте, с постоянным напряжением глазных мышц. Добавьте к этому сухой кондиционированный воздух, уличную пыль, недостаток естественного света, и получится тот самый городской коктейль, из которого рождаются миллионы диагнозов.
Особенно опасно то, что многие москвичи воспринимают ухудшение состояния глаз как усталость, игнорируя реальные симптомы. Утренняя затуманенность, необходимость по нескольку раз моргнуть, прежде чем картинка прояснится, рези, ощущение песка, внезапная чувствительность к свету, головные боли и трудности с фокусировкой — все это уже не просто последствия тяжелого дня, а повод пройти диагностику.
Мозг адаптируется под ухудшение зрения.
Ситуацию усугубляет привычка откладывать визит к врачу до тех пор, пока проблема не станет серьезной. Многие убеждены: раз вижу нормально — значит, все в порядке. Однако современная диагностика все чаще показывает обратное.
На приеме офтальмологи нередко слышат от пациентов, что те не замечают ухудшение зрения, но когда врачи проводят комплексное обследование, то выявляют уже начавшиеся изменения. Просто мозг пациента адаптировался — это как жить в тумане и считать это нормой.
Отдельная тенденция — стремительное «омоложение» близорукости. Все чаще пациенты в возрасте 25−30 лет обращаются с нарушениями, характерными раньше для возрастной группы 40+. При этом нередкость так называемая псевдомиопия, когда спазм аккомодации дает иллюзию плохого зрения, хотя с анатомией глаза все в порядке. Но без вмешательства она может перейти в настоящую близорукость.
Работа в офисе стала новым риском. Люди привыкли бояться сидячей работы для спины, но забывают о зрении. Свет от экрана, недостаток мигания, переработки и отсутствие профилактики превращают глаза в постоянную зону напряжения. Часто человек начинает ощущать дискомфорт только к вечеру: тянет веки, хочется капнуть что-то увлажняющее, щуриться приходится даже при слабом свете. Все это — не случайные эпизоды, а признаки хронической усталости глаз.
Зрение можно сохранить.
Тем не менее ситуация не безнадежна. Даже несколько простых действий способны значительно обезопасить здоровье глаз. Врачи рекомендуют не экономить на солнцезащитных очках: они должны быть с линзами, а не просто со стеклом. Важно соблюдать режим зрительной гигиены: делать перерывы при работе за компьютером, давать глазам отдых, увлажнять воздух в помещении и, конечно, не пренебрегать профилактикой. Современные технологии позволяют выявить риски задолго до появления симптомов.
Офтальмология во многом похожа на стоматологию: при регулярных осмотрах можно предотвратить большинство серьезных проблем. Современные методы диагностики позволяют выявить изменения еще до появления первых симптомов.
Если вы регулярно испытываете затуманенность зрения по утрам, ощущение сухости и песка в глазах, боль или рези при моргании, повышенную чувствительность к свету или трудности с фокусировкой — это не просто усталость. Особенно настораживает, если вечером появляются головные боли, жжение, желание постоянно закапывать глаза или щуриться даже при нормальном освещении. Все эти признаки — повод не откладывать визит к офтальмологу.
Порой даже такой безобидный симптом, как покраснение глаз, может сигнализировать о развитии опасных недугов, которые впоследствии приводят к слепоте. «ВМ» выясняла со специалистом, какие болезни маскируются за красными глазами.