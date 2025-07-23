Минпросвещения установило максимальную учебную нагрузку для младшеклассников

Кроме того, в министерстве указали, что за четыре учебных года количество учебных занятий не должно составлять менее 2966 часов и более 3305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе. Эти меры направлены на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на школьников начальных классов, сообщает РИА «Новости».