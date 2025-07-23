Липовой: Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы быть ближе к границе

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, почему Владимир Зеленский строит для себя бункер, в том числе в Карпатах.
«Зеленский сегодня полностью зависит от своих хозяев западных и готовят себе “запасной аэродром” с целью перевода центра управления оставшейся Украиной из Киева непосредственно в западную часть страны. Он не хочет терять контроль над финансовыми потоками и потоками поступления вооружения», — отметил Липовой.
И в целом, добавил генерал-майор, глава киевского режима сегодня хорошо понимает, откуда ему будет легче всего сбежать в Европу.
«В случае наступления времени Ч, когда надо будет срочно спасать свою шкуру бегством, он в любой момент может на поезде, машине или вертолете покинуть “западный” бункер, пересечь границу и быстро оказаться у своих хозяев», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой рассказал, что на атакованном объекте «Ивано-Франковск-16» может располагаться бункер Зеленского, запасной командный пункт ВСУ и склады с вооружением.