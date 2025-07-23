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В России определили максимально допустимую нагрузку для школьников 1−4-х классов

Минпросвещения: обучающиеся 1−4-х классов должны учиться до 26 часов в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Российские младшеклассники должны учиться не более 26 часов в неделю. Соответствующее значение должно стать предельно допустимой нагрузкой. Этому свидетельствует документ Минпросвещения, цитирует РИА Новости.

Так, объем максимально допустимой нагрузки для первоклассников будет составлять до 21 часа в неделю. Обучающиеся во 2−4 классах станут учиться не более 26 часов. Предельно допустимое время зависит от федеральных учебных планов, уточняется в документе.

Определено также минимальное количество занятий. За четыре года на них должно уйти свыше 2 966 часов. Согласно тексту документа, указанные требования начнут действовать с сентября 2025 года.

В Минобороны тем временем запланировали открыть 15 новых военных училищ. В связи с этим увеличится набор офицеров в адъюнктуру.