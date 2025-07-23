В «Омскоблводопроводе» рассказали, чем грозит повреждение пломбы на счетчике

Повреждение пломбы — независимо от причин — требует немедленного обращения в абонентский участок. При выявлении нарушения составляется акт, один экземпляр которого остается у собственника. Согласно законодательству, повторное опломбирование проводят бесплатно, за исключением случаев, когда нарушение произошло по вине абонента или третьих лиц.