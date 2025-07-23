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В «Омскоблводопроводе» рассказали, чем грозит повреждение пломбы на счетчике

Разъяснен порядок действий при случайном или умышленном срыве защитного устройства.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области участились случаи повреждения пломб на приборах учета воды. Как пояснили в «Омскоблводопроводе» 22 июля, подобные ситуации могут привести к серьезным финансовым последствиям для потребителей.

Повреждение пломбы — независимо от причин — требует немедленного обращения в абонентский участок. При выявлении нарушения составляется акт, один экземпляр которого остается у собственника. Согласно законодательству, повторное опломбирование проводят бесплатно, за исключением случаев, когда нарушение произошло по вине абонента или третьих лиц.

Намеренный срыв пломбы для вмешательства в работу счетчика или несвоевременное уведомление о повреждении влечет перерасчет платежей по нормативу с повышающим коэффициентом 10 за последние три месяца.

Ранее «КП Омск» сообщила, что через Иртыш осуществлялись незаконные паромные перевозки.