Боец Буратино сказал о возможной ликвидации главы сил БПЛА ВСУ Мадьяра

«Я уверен, что у нашей разведки имеются данные, где он может находиться, чтобы его ликвидировать. На самом деле, тогда остановились бы какие-то разработки. Он бизнесмен, у него много денег, чтобы финансировать (производство БПЛА — ред.). Мадьяр — главный двигатель БПЛА на линии боевого соприкосновения, его ликвидация облегчила бы жизнь ВС РФ и подорвала бы дух украинской армии», — сказал он.