Боец Буратино сказал о возможной ликвидации главы сил БПЛА ВСУ Мадьяра

Разведка может владеть информацией о местонахождении главы Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, его ликвидация подорвала бы боевой дух украинских военных и остановила бы разработки БПЛА. Об этом aif.ru заявил оператор FPV-дронов с позывным Буратино.
«Я уверен, что у нашей разведки имеются данные, где он может находиться, чтобы его ликвидировать. На самом деле, тогда остановились бы какие-то разработки. Он бизнесмен, у него много денег, чтобы финансировать (производство БПЛА — ред.). Мадьяр — главный двигатель БПЛА на линии боевого соприкосновения, его ликвидация облегчила бы жизнь ВС РФ и подорвала бы дух украинской армии», — сказал он.
Роберт Бровди, он же Мадьяр, возглавил Силы беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года. Ранее он командовал группой БПЛА «Птицы Мадьяра».
Бровди неоднократно оскорблял российских военных и разжигал ненависть в соцсетях. В 2022 году он публиковал видео с применением химоружия.
До начала СВО он занимался бизнесом. Украинские СМИ называли его «Закарпатским князем».