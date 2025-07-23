Bloomberg: Хакеры атаковали Национальное управление ядерной безопасности США

Часть компьютеров национального управления по ядерной безопасности США подверглась воздействию хакеров в ходе недавней крупномасштабной атаки на Microsoft. Об этом информирует агентство Блумберг.
«Американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft», — сказано в публикации. При этом автор уточняет, что конфиденциальная либо секретная информация не попала в руки злоумышленников.
Накануне крупные правительственные ведомства и коммерческие компании США стали жертвами хакерской атаки, проведённой через уязвимость в серверном программном обеспечении SharePoint от Microsoft. Подробности здесь на KP.RU.
Тем временем Россия подверглась беспрецедентной за всю историю мониторинга активности хакеров. За первое полугодие 2025 года 95 группировок хакеров периодически атакуют российские госструктуры и компании.