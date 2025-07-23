Bloomberg: Хакеры атаковали Национальное управление ядерной безопасности США

«Американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft», — сказано в публикации. При этом автор уточняет, что конфиденциальная либо секретная информация не попала в руки злоумышленников.