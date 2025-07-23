Приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль

Адвокат добавила, что закон предусматривает ограничение, если управление транспортным средством — единственный источник официального дохода, но для пристава необходимо будет представить соответствующие доказательства, лишь в таком случае постановление о применении меры будет отменено. Если же неплательщик алиментов все же нарушит ограничение, наложенное приставом, то в соответствии со статьей 17.17 КОАП РФ его ожидают обязательные работы на срок до 50 часов или лишение прав на срок до 1 года, предостерегла она.