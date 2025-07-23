В Госдуме хотят упростить выплаты компенсаций при задержках авиарейсов

В России из-за опасности украинских атак регулярно ограничивают на работу аэропорты. В связи с этим возникают задержки авиарейсов. Депутат Сергей Кривоносов сообщил об обсуждении в Госдуме возможности упрощения выплат компенсаций за указанные неудобства, пишет ТАСС.
Спикер уточнил, что инициатива относится к задержкам рейсов, вызванным внешними угрозами. Он добавил, что в аэропортах следят за соблюдением прав пассажиров. Для этого работает парламентский контроль.
«Рассматривается возможность упрощения компенсационных процедур в условиях массовых задержек, если они вызваны внешними угрозами», — заключил Сергей Кривоносов.
Предложено также вернуть компенсации на приобретение методической литературы учителям. По версии Росстата, педагоги в РФ в среднем зарабатывают чуть больше 55 600 рублей.