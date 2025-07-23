Глава СК отреагировал на жалобы омичей из-за некачественной воды в селе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Омского управления СК России Виталию Батищеву инициировать уголовное производство в связи с жалобой на неудовлетворительное качество водоснабжения в селе Куликово Омской области. Об этом сообщило официальное представительство СК России в Telegram, подчеркнув необходимость предоставления отчета о ходе и результатах расследования.
Основанием для поручения послужило видеообращение жителей села, опубликованное в сети интернет, в котором они выражали свою обеспокоенность сложившейся ситуацией.
Согласно информации, предоставленной информационным центром СК, в 2021 году в рамках федеральной программы были выделены средства на возведение новых очистных сооружений и инженерных коммуникаций. Однако вместо этого была проведена модернизация водозаборной скважины, которая ранее не использовалась из-за повышенного содержания брома в воде.
В настоящее время вода подается в дома без какой-либо очистки, содержит значительное количество примесей и превышает допустимые концентрации химических веществ. Таким образом, вода не соответствует санитарным нормам и не пригодна для питья и использования в быту. Подчеркивается, что обращения граждан в уполномоченные органы не дали желаемых результатов.
В Омском управлении СК России уже проводится доследственная проверка. Ход выполнения поручения о возбуждении уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее мы писали, что эксперты в июне 2025 года провели регулярную проверку качества воды в реках и озерах Омской области.