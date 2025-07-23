Глава СК отреагировал на жалобы омичей из-за некачественной воды в селе

В настоящее время вода подается в дома без какой-либо очистки, содержит значительное количество примесей и превышает допустимые концентрации химических веществ. Таким образом, вода не соответствует санитарным нормам и не пригодна для питья и использования в быту. Подчеркивается, что обращения граждан в уполномоченные органы не дали желаемых результатов.