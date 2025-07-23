Красноярцы массово жалуются на недобросовестных продавцов мебели

Все пострадавшие сообщают, что заключили договоры на изготовление мебели с этими ООО, внесли предоплату, сроки давно истекли, а мебели так и нет.
«Требования о возврате денег компаниями проигнорированы. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что у данных организаций один руководитель», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В настоящее время специалисты Управления проводят работу для подачи искового заявления в защиту прав группы потребителей. Но не исключено, что пострадавших может быть больше. Поэтому всех, кто столкнулся с неправомерными действиями данных компаний, просят заполнить одно из заявлений (в зависимости от фирмы) и передать его дистанционно через официальный сайт Роспотребнадзора или привезти лично на улицу Каратанова, 21. Дополнительную консультацию можно получить по телефону горячей линии Управления