Самый дорогой тур за рубеж продали за 36 миллионов рублей в России

В поездку отправились восемь путешественников из РФ.
В этом году самым дорогим туром, проданным в России, стала поездка на Мальдивы за 36 млн рублей. Это при том, что в среднем обеспеченные граждане страны тратят на путешествия 2−6 млн рублей, отмечают представители туриндустрии.
«В марте 2025 года за 28 дней на Мальдивах восемь российских туристов заплатили 466 тысяч долларов (36 млн рублей — прим. URA.RU). В стоимость вошли авиабилеты и размещение», — пояснил представитель туроператора Pac Group в интервью «Известиям».
В начале месяца россиян огорчили новостью, что стоимость зарубежного отдыха для них вырастет на 10−15% из-за сезонного увеличения спроса, об этом URA.RU уже писало. Из материала наших корреспондентов вы также узнаете о главных достопримечательностях Дагестана.