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Оператор БПЛА Буратино раскрыл, кто отправляет дроны ВСУ на регионы РФ

Роберт Бровди, он же Мадьяр, возглавил Силы беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Роберт Бровди с позывным Мадьяр является главным виновником участившихся налетов БПЛА на Белгород, в основном его расчеты бьют по гражданским лицам. За атаки дронов на другие регионы отвечает главком ВСУ Александр Сырский и другие высокопоставленные чиновники. Об этом aif.ru рассказал оператор FPV-дронов с позывным Буратино.

«Можно ли назвать Мадьяра главным виновником участившихся налетов дронов на Россию? Если только считать Белгород, его расчеты в основном бьют по гражданским. А какие-то большие БПЛА — нет, он, может, как-то и связан, но решает не он. Там решают Сырский, Зеленский и им подобные люди. Куда, когда бить», — сказал он.

Роберт Бровди, он же Мадьяр, возглавил Силы беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года. Ранее он командовал группой БПЛА «Птицы Мадьяра».

Недавно Мадьяр пригрозил уничтожить базу НАТО за десять минут и потребовал от западных союзников помогать модернизировать украинские войска.

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