Оператор БПЛА Буратино раскрыл, кто отправляет дроны ВСУ на регионы РФ

«Можно ли назвать Мадьяра главным виновником участившихся налетов дронов на Россию? Если только считать Белгород, его расчеты в основном бьют по гражданским. А какие-то большие БПЛА — нет, он, может, как-то и связан, но решает не он. Там решают Сырский, Зеленский и им подобные люди. Куда, когда бить», — сказал он.