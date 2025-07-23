Экс-мэру Керчи Брусакову предъявили обвинение в превышении полномочий

Следователи предъявили обвинение экс-главе администрации Керчи Святославу Брусакову в рамках статьи о превышении должностных полномочий, следует из судебных документов.
«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ», — отмечается в материалах.
Также в документах говорится, что экс-чиновник был допрошен в качестве обвиняемого. Он находится под стражей.
В правоохранительных органах, на которые ссылается РИА Новости, уточнили, что расследование, в котором фигурирует Брусаков, связано с распоряжением землей муниципалитета.
Напомним, в июле 2024 года Святослав Брусаков подал в отставку с поста мэра Керчи после беседы с главой Крыма Сергеем Аксёновым. В мае 2025 года появилась информация о том, что бывший градоначальник был взят под стражу на два месяца.