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Экс-мэру Керчи Брусакову предъявили обвинение в превышении полномочий

Расследование, в котором фигурирует Брусаков, связано с распоряжением землей муниципалитета.

Источник: Аргументы и факты

Следователи предъявили обвинение экс-главе администрации Керчи Святославу Брусакову в рамках статьи о превышении должностных полномочий, следует из судебных документов.

«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ», — отмечается в материалах.

Также в документах говорится, что экс-чиновник был допрошен в качестве обвиняемого. Он находится под стражей.

В правоохранительных органах, на которые ссылается РИА Новости, уточнили, что расследование, в котором фигурирует Брусаков, связано с распоряжением землей муниципалитета.

Напомним, в июле 2024 года Святослав Брусаков подал в отставку с поста мэра Керчи после беседы с главой Крыма Сергеем Аксёновым. В мае 2025 года появилась информация о том, что бывший градоначальник был взят под стражу на два месяца.