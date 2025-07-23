Землю ожидают сильные магнитные бури несмотря на спад солнечной активности

Солнечная активность, несмотря на прохождение пика, продолжит оказывать влияние на Землю в течение следующих четырёх лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По словам ученого, в этот период возможны экстремальные космические явления, включая мощные вспышки и магнитные бури. Исторические данные подтверждают эту тенденцию: наиболее интенсивные события XXI века происходили спустя 2−3 года после солнечного максимума.
Богачев пояснил, что полное затишье на Солнце наступит лишь в 2029—2031 годах, когда звезда войдёт в фазу минимальной активности.
«По-настоящему “мертвыми” обычно являются только два-три года. В предыдущем цикле это были 2018−2020 годы, в этом будут примерно 2029−2030 годы, может быть, частично 2031», — заявил ученый.
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