Минтранс создал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле

В настоящий момент специалисты продолжают обследование места аварии. Поврежденная часть шлюза, шириной около 30 метров и выступающая из воды примерно на два метра, подлежит демонтажу. На месте задействована специализированная техника, включая 17 самосвалов, буксир с баржей, экскаваторы с гидромолотами и кран.