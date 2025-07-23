Минтранс создал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле

Министерство транспорта России сформировало оперативный штаб для координации действий на Городецком гидроузле в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов было временно остановлено движение судов по Волге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению Минтранса, сроки восстановления навигации в этом районе будут названы только после завершения комплекса обследований и технических работ. Авария произошла утром 22 июля — при строительстве дополнительной камеры № 15А обрушилась верхняя часть шлюзов № 15−16.
В настоящий момент специалисты продолжают обследование места аварии. Поврежденная часть шлюза, шириной около 30 метров и выступающая из воды примерно на два метра, подлежит демонтажу. На месте задействована специализированная техника, включая 17 самосвалов, буксир с баржей, экскаваторы с гидромолотами и кран.
Ранее на Кочетовском гидроузле в Ростовской области теплоход «Альфа» под российским флагом носовой частью столкнулся с воротами.