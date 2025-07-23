Разрыв между зарплатами в регионах России достиг рекордных 182 тысяч

«В апреле 2025-го средняя зарплата в России составила 97 тысяч рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Однако темпы роста заметно различались по регионам. Так, на Чукотке, где зафиксирован самый высокий уровень доходов, они выросли на 20%, до 223 тысяч. А в Ингушетии, которая занимает нижнюю строку рейтинга, — лишь на 8%, до 41 тысяч. В результате разрыв между средним заработком в субъектах за год увеличился на четверть и достиг рекордных 182 тысяч», — подсчитало издание «Известия».