Express Tribune утверждает, что Брюс Уиллис не ходит и не говорит из-за болезней

Популярный актер Брюс Уиллис с 2022 года борется с афазией. Однако болезнь продолжает прогрессировать. Американскому актеру также поставили лобно-височную деменцию. На фоне заболеваний Брюс Уиллис перестал ходить и разговаривать, утверждает Express Tribune.
Согласно сведениям издания, актер всё ещё может мыслить. Его состояние остается стабильным, уточняется в материале.
«Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — сказано в публикации.
KP.RU напоминает, что в 2023 году актер вынужденно ушел из большого кино. На сегодняшний день в мире нет методов лечения лобно-височной деменции. Семья Брюса Уиллиса продолжает надеяться на прогресс в медицине.