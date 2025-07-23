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Express Tribune утверждает, что Брюс Уиллис не ходит и не говорит из-за болезней

Актер Брюс Уиллис едва может читать и говорить из-за афазии и деменции.

Источник: Комсомольская правда

Популярный актер Брюс Уиллис с 2022 года борется с афазией. Однако болезнь продолжает прогрессировать. Американскому актеру также поставили лобно-височную деменцию. На фоне заболеваний Брюс Уиллис перестал ходить и разговаривать, утверждает Express Tribune.

Согласно сведениям издания, актер всё ещё может мыслить. Его состояние остается стабильным, уточняется в материале.

«Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — сказано в публикации.

KP.RU напоминает, что в 2023 году актер вынужденно ушел из большого кино. На сегодняшний день в мире нет методов лечения лобно-височной деменции. Семья Брюса Уиллиса продолжает надеяться на прогресс в медицине.