В Иркутске проведут берегоукрепление Цесовской набережной

Заказчиком выступает МКУ «УКС г. Иркутска». Работы выполнит ООО «Энергострой». Средства на это предусмотрены в областном и местном бюджетах. Срок реализации проекта — конец августа 2027 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
За три года планируют выполнить вертикальное крепление стальным шпунтом участка берега, находящегося под водой. Также создадут железобетонную основу для обустройства двух ярусов пешеходных зон, произведут вынос инженерных сетей, смонтируют локальные станции для очистки ливневых стоков.
«Такой проект давно назрел и необходим для обеспечения безопасности. Он позволит защитить береговую линию от размыва и дальнейшего разрушения. Реализация мероприятия — существенный шаг в формировании единой набережной в Иркутске. Берегоукрепление даст основу для последующего благоустройства прибрежной зоны Ангары на этом участке. В результате мы увеличим протяженность существующих прогулочных зон Иркутска, что сделает пребывание иркутян и гостей города в центральной части более комфортным», — прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов.