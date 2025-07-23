В Иркутске проведут берегоукрепление Цесовской набережной

«Такой проект давно назрел и необходим для обеспечения безопасности. Он позволит защитить береговую линию от размыва и дальнейшего разрушения. Реализация мероприятия — существенный шаг в формировании единой набережной в Иркутске. Берегоукрепление даст основу для последующего благоустройства прибрежной зоны Ангары на этом участке. В результате мы увеличим протяженность существующих прогулочных зон Иркутска, что сделает пребывание иркутян и гостей города в центральной части более комфортным», — прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов.