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Роспотребнадзор предупреждает о мошенничестве мебельных компаний в Красноярске

В Красноярском управлении Роспотребнадзора поступило шесть жалоб от жителей региона на мебельные компании, расположенные в торговых комплексах «Континент» и «Республика».

В Красноярском управлении Роспотребнадзора поступило шесть жалоб от жителей региона на мебельные компании, расположенные в торговых комплексах «Континент» и «Республика».

Все пострадавшие заключили договоры с ООО «Стройресурс» или ООО «Экопром» на изготовление мебели. Люди внесли предоплату, но сроки исполнения обязательств давно прошли, а мебель так и не получили.

Потребители, столкнувшиеся с нарушением своих прав, пытались вернуть деньги, но фирмы проигнорировали их требования. Общая сумма ущерба, причиненного обманутым клиентам, составляет около 200 тысяч рублей. Важно отметить, что обе компании имеют одного и того же руководителя.

Роспотребнадзор призывает всех, кто пострадал от действий этих компаний, подать жалобу. Для этого необходимо заполнить заявление на официальном сайте ведомства или лично передать его в управление по адресу: улица Каратанова, 21.

Специалисты управления уже начали работу по подготовке искового заявления в защиту прав группы пострадавших потребителей.

Как ранее писал «МК в Красноярске», норильчанин отсудил у предпринимателя 345 тысяч за плохой онлайн-курс. Специалисты Роспотребнадзора были привлечены для защиты прав потребителя.