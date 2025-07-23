Эксперт Кондратьев оценил шансы ликвидации главы сил БПЛА ВСУ Мадьяра

«Меняет ли как-то наличие руководителя, нет, конечно, потому что за всем этим стоят инструкторы НАТО. Здесь наличие какой-то конкретной фигуры в ВСУ, по моему мнению, никак не повлияет на количество атак БПЛА. Будет один руководитель, будет второй, будет третий, все это будет повторяться системно однозначно, потому что никак конкретно персоналии руководителя не влияют на характер атак. Они как были, так и есть. Вне зависимости был командир, не было командира, этот или появится кто-то другой», — сказал эксперт.