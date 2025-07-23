Эксперт Кондратьев оценил шансы ликвидации главы сил БПЛА ВСУ Мадьяра

Возможная ликвидация главы Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр вряд ли отразится на количество атак беспилотников по регионам РФ, удары курируют инструкторы НАТО. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
«Меняет ли как-то наличие руководителя, нет, конечно, потому что за всем этим стоят инструкторы НАТО. Здесь наличие какой-то конкретной фигуры в ВСУ, по моему мнению, никак не повлияет на количество атак БПЛА. Будет один руководитель, будет второй, будет третий, все это будет повторяться системно однозначно, потому что никак конкретно персоналии руководителя не влияют на характер атак. Они как были, так и есть. Вне зависимости был командир, не было командира, этот или появится кто-то другой», — сказал эксперт.
Оператор FPV-дронов с позывным Буратино добавил в разговоре с aif.ru, что ликвидация Мадьяра привела бы к упадническим настроениям в рядах ВСУ.
Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года. Ранее он командовал группой БПЛА «Птицы Мадьяра».
Мадьяр неоднократно оскорблял российских военных и разжигал ненависть в соцсетях. В 2022 году он публиковал видео с применением химоружия.