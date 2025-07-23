Генерал Липовой рассказал об оружии РФ для вскрытия бункеров Зеленского

Россия располагает достаточным количеством видов вооружения для нейтрализации бункеров Владимира Зеленского и подземных командных пунктов управления противника, сказал в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Использовать для таких ударов можно “Орешник”, это оружие для поражения подобных целей и создано. Но есть и другие ракетные комплексы, которые могут справиться с этой задачей», — отметил Липовой.
Например, это «Ярс», «Булава», обозначил генерал-майор.
«Данное вооружение предназначено для уничтожения площадных заглубленных целей», — пояснил собеседник издания.
Ранее Липовой рассказал, что на атакованном объекте «Ивано-Франковск-16» может располагаться бункер Зеленского, запасной командный пункт ВСУ и склады с вооружением.
Как сообщалось, за последние недели несколько бункеров, в которых мог бы прятаться Владимир Зеленский, оказались вскрыты «Кинжалами» и «Геранями». Речь о подземельях в Сумской области, Житомире, подо Львовом, в Киеве и других.