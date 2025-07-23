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Вячеслав Федорищев: Самарская область в движении — строим, ремонтируем, помогаем

В Самарской области продолжается реализация важных социальных и инфраструктурных проектов — и хорошие новости поступают из разных уголков региона.

В Самарской области продолжается реализация важных социальных и инфраструктурных проектов — и хорошие новости поступают из разных уголков региона. Об этом рассказал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

В Ставропольском районе стартовало строительство новой поликлиники площадью более 4 тысяч квадратных метров.

В ней появятся клинико-диагностическая лаборатория, рентген и флюорография, а также дневной стационар.

Объект рассчитан на 15 тысяч жителей близлежащих сёл и будет завершён в августе 2026 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Тем временем в Сергиевском районе уже появился первый из новой партии автобусов для учреждений культуры — комфортабельный транспорт на 30 мест для артистов и гастролей.

До конца года аналогичный транспорт поступит в Жигулевск, Кинель, Отрадный, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево и другие города. Закупки идут по региональному проекту «Культурные люди».

Четыре самарских компании стали лидерами в Поволжье по итогам конкурса «Экспортер года».

Первые места завоевали: ООО «АвтоГазТранс» (машиностроение), «Услада» (продукты АПК), Самарский онкодиспансер (услуги), а ООО «Квантум» стало призёром в сфере сельского хозяйства. Поддержка экспортоориентированных предприятий осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Завершён капитальный ремонт трассы «Самара — Волгоград» — Красноармейское — Пестравка протяжённостью 68,7 км. На участке обновили 58,7 км полотна, а в 2025 году — последние 10 км. Проведено благоустройство обочин, построены тротуары и установлено уличное освещение в Каменном Броде, Красноармейском и Пестравке.

Проект реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Также в Тольятти в пансионате «Звёздный» проходит трёхнедельная оздоровительная смена для детей из города Снежное Донецкой Народной Республики.

В этом году в лагерях Самарской области отдохнёт 500 ребят из ДНР.

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