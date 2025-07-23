Сенатор Епифанова сказала, что положено пассажирам при отмене авиарейсов

Авиакомпании из-за задержек или отмены рейсов по их вине обязаны предоставить пассажирам ряд услуг, рассказала aif.ru сенатор Ольга Епифанова.
«Ряд услуг, которые обязана предоставить авиакомпания, включает в себя комнату матери и ребенка (если с вами ребёнок до 7 лет), два звонка или письма при ожидании более двух часов, прохладительные напитки — тоже после двух часов, горячее питание — если ожидание превышает четыре часа, а затем каждые 6 часов днём и 8 — ночью. Если рейс задерживается более чем на 8 часов днём или 6 часов ночью, положено бесплатное размещение в гостинице и трансфер до неё. Также авиакомпания обязана организовать бесплатное хранение багажа», — сказала сенатор.
По закону «О защите прав потребителей» пассажир может обратиться с жалобой при низком качестве услуг.
Также сенатор, говоря о высоких ценах в магазинах в аэропорту, отметила, что прямого запрета на наценки нет.
«Однако по антимонопольному закону недопустимо злоупотребление доминирующим положением, в частности — необоснованное завышение цен при ограниченном выборе. При этом аэропорты могут рекомендовать арендаторам свои ценовые правила, но официально ограничить цены могут только уполномоченные органы и только в особых случаях — например, при чрезвычайной ситуации или санкциях», — подчеркнула Епифанова.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура взяла на контроль отмены и задержки рейсов в аэропортах.