Сенатор Епифанова сказала, что положено пассажирам при отмене авиарейсов

«Ряд услуг, которые обязана предоставить авиакомпания, включает в себя комнату матери и ребенка (если с вами ребёнок до 7 лет), два звонка или письма при ожидании более двух часов, прохладительные напитки — тоже после двух часов, горячее питание — если ожидание превышает четыре часа, а затем каждые 6 часов днём и 8 — ночью. Если рейс задерживается более чем на 8 часов днём или 6 часов ночью, положено бесплатное размещение в гостинице и трансфер до неё. Также авиакомпания обязана организовать бесплатное хранение багажа», — сказала сенатор.