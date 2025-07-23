Военные назвали главного виновника участившихся налетов БПЛА на Россию

В июне на пост главы Сил беспилотных систем ВСУ назначили идейного националиста Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Он обещал полностью изменить подход украинской армии к ведению боевых действий в небе с помощью дронов и других передовых военных технологий.
С того времени атаки на регионы РФ участились. Aif.ru поговорил с военными и экспертами и узнал, является ли Мадьяр главным виновником этих налетов и сократится ли их число при ликвидации националиста.
Мадьяр не единственный, кто решает, куда пускать БПЛА.
Мадьяра можно считать главным виновником налетов БПЛА на Белгород, в основном именно его расчеты бьют по гражданским объектам, отметил в разговоре с aif.ru оператор FPV-дронов с позывным Буратино.
«Можно ли назвать Мадьяра главным виновником участившихся налетов дронов на Россию? Если только считать Белгород, его расчеты в основном бьют по гражданским. А какие-то большие БПЛА — нет, он, может, как-то и связан, но решает не он. Там решают Сырский, Зеленский и им подобные люди. Куда, когда бить», — сказал он.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев добавил, что говорить о рекордных количествах используемых БПЛА не приходится.
«Налеты имеют ежедневный характер. По числу за последние три дня тоже нельзя сказать, что это рекордные налеты. Рекорд был порядка 470 штук. Атаки происходят каждый день, но в этой ситуации нельзя сказать, что количество беспилотников растет день ото дня. Это обычная системная работа ВСУ с небольшим количеством беспилотников, попытки малыми затратами нанести ущерб по объектам критически важной инфраструктуры», — сказал aif.ru Кондратьев, добавив, что наши системы ПВО справляются с подобными налетами.
Элитных дроноводов из «Птах» уничтожают одного за одним.
Операторов БПЛА из считающегося элитным подразделения «Птахи Мадьяра», которое возглавлял Бровди, ликвидируют одного за одним. В конце июня свою смерть возле Зеленого поля в ДНР от прилета российского FPV-дрона нашел боевик Валерий Киселев.
В марте наши военные ликвидировали воевавшего с 2024 года Сергея Артеменко, служившего в «Птахах Мадьяра». До него в боях с ВС РФ был уничтожен ученик Мадьяра, командир взвода БПЛА Станислав Романенко.
Самому Бровди пока удается оставаться в живых, но оператор FPV-дронов с позывным Буратино убежден, что российская разведка знает, где его искать.
«Я уверен, что у нашей разведки имеются данные, где он может находиться, чтобы его ликвидировать», — сказал Буратино.
По его мнению, ликвидация Мадьяра позволила бы остановить разработки БПЛА, которые тот спонсирует, и подорвала бы дух ВСУ.
Чем еще прославился одиозный Мадьяр.
До начала СВО Бровди занимался бизнесом в аграрной сфере, он возглавлял Украинскую аграрную биржу и был директором корпорации «Хліб Інвестбуд». В 2012 году ему пришлось покинуть компанию из-за скандала, связанного с обвинениями в его адрес в нарушении закона и критикой за связи с Россией.
После начала боевых действий Бровди неоднократно оскорблял российских военных и разжигал ненависть в соцсетях. В начале 2023 года появилось видео, где он угрожал применить химоружие против бойцов ВС РФ.
Его подразделение «Птахи Мадьяра» заработало славу одного из самых скандальных. Некоторые СМИ в 2024 году писали, что операторы дронов использовали свои навыки для уничтожения украинских военных.
В 2025 году между Мадьяром и депутатом Верховной Рады Марьяной Безуглой разгорелся конфликт. Она обвинила Бровди и других командиров ударных БПЛА в том, что их активность в медиа связана лишь с политическими амбициями, а не с военными целями.
Недавно Мадьяр пригрозил уничтожить базу НАТО за десять минут и потребовал от западных союзников помогать модернизировать украинские войска.