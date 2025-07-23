Военные назвали главного виновника участившихся налетов БПЛА на Россию

«Налеты имеют ежедневный характер. По числу за последние три дня тоже нельзя сказать, что это рекордные налеты. Рекорд был порядка 470 штук. Атаки происходят каждый день, но в этой ситуации нельзя сказать, что количество беспилотников растет день ото дня. Это обычная системная работа ВСУ с небольшим количеством беспилотников, попытки малыми затратами нанести ущерб по объектам критически важной инфраструктуры», — сказал aif.ru Кондратьев, добавив, что наши системы ПВО справляются с подобными налетами.