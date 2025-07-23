The Mainichi: премьер Японии Исиба объявит об отставке до конца августа

Нынешний премьер-министр Японии Сигэру Исиба находится на должности с 1 октября 2024 года. Политический деятель вскоре объявит об отставке, сообщила газета The Mainichi.
Согласно тексту материала, Сигэру Исиба пообещал принять решение после переговоров с Соединенными Штатами. Автор статьи отметил, что премьер столкнулся с давлением со стороны Либерально-демократической партии, которую он возглавляет.
По сведениям газеты, Сигэру Исиба проведет переговоры с бывшими главами правительства Японии. Он планирует встретиться для беседы с Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо.
Всего несколько дней назад премьер Японии заявил, что не покинет пост после поражения его партии на выборах в верхнюю палату парламента. Он добавил, что либерал-демократы прекрасно осознают, какую ответственность несут за результаты выборов.