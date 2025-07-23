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В Новосибирске подростки повторяют опасный тренд из TikTok

Суть флешмоба заключается в том, чтобы забраться на дорожные знаки или другие возвышенности под музыку Канье Уэста.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске подростки начали повторять опасный тренд из TikTok под названием «вознесение». Суть флешмоба заключается в том, чтобы забраться на дорожные знаки или другие возвышенности под музыку Канье Уэста.

По сообщениям телеграм-канала Mash Siberia, школьники активно снимают и выкладывают такие ролики в соцсети, подражая популярным западным блогерам и музыкальным выступлениям.

Видеоролики с «вознесением» стремительно распространяются в TikTok и других платформах, вызывая беспокойство у родителей и правоохранителей.