В Новосибирске подростки повторяют опасный тренд из TikTok

В Новосибирске подростки начали повторять опасный тренд из TikTok под названием «вознесение». Суть флешмоба заключается в том, чтобы забраться на дорожные знаки или другие возвышенности под музыку Канье Уэста.
По сообщениям телеграм-канала Mash Siberia, школьники активно снимают и выкладывают такие ролики в соцсети, подражая популярным западным блогерам и музыкальным выступлениям.
Видеоролики с «вознесением» стремительно распространяются в TikTok и других платформах, вызывая беспокойство у родителей и правоохранителей.