В США заявили, что сроки ультиматума Трампа по Украине могут сдвинуться: от чего это зависит

Президент США Дональд Трамп может сделать выводы о наличии прогресса в урегулировании украинского конфликта до истечения установленного главой Белого дома 50-дневного срока. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Чиновница не ответила прямо на вопрос о готовности Вашингтона сделать выводы о процессе по истечении первой недели 50-дневного ультиматума.
«Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или [временное] окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», — заявила Брюс.
По ее словам, в условиях переговоров ситуация может поменяться стремительно. И потому «речь не идет» о фиксированной дате, к которой, согласно позиции Трампа, должен быть урегулирован кризис.
Ранее СМИ отметили, что ультиматум американского лидера Дональда Трампа стал неожиданным подарком для российского президента Владимира Путина. Он фактически свел на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций.
В Европе же уверены, что ультиматум Трампа вряд ли что-либо изменит в украинском конфликте, поскольку предложенные санкции «непонятного содержания» никак не повлияют на решения Москвы.