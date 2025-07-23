Дачников предупредили об уголовной ответственности за определенный вид работ

«Ущерб окружающей среде при проведении строительных работ на даче грозит штрафом, как и привлечение иностранных рабочих без патента», — рассказала Скрябина РИА Новости. Например, за сброс строительного мусора в водоемы или за мойку транспортных средств вблизи них гражданам грозит штраф до 2 000 рублей. Также дачников могут оштрафовать за загрязнение воздуха. Образование пыли при строительстве не станет основанием для привлечения к ответственности. Штрафы предусмотрены за вредные вещества в воздухе, например, свинца или оксида серы. Для физлиц сумма составляет 2 500 рублей, для предпринимателей — до 50 000 рублей.