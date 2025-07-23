Дачников предупредили об уголовной ответственности за определенный вид работ

За несоблюдение требований по складированию мусора на территории дачного участка предусмотрены штрафы в размере до 3000 рублей.
При проведении строительных работ на дачных участках нарушение экологических норм может привести к штрафу и даже уголовной ответственности. Об этом предупредила юрист компании «Легес Бюро» Наталия Скрябина.
«Ущерб окружающей среде при проведении строительных работ на даче грозит штрафом, как и привлечение иностранных рабочих без патента», — рассказала Скрябина РИА Новости. Например, за сброс строительного мусора в водоемы или за мойку транспортных средств вблизи них гражданам грозит штраф до 2 000 рублей. Также дачников могут оштрафовать за загрязнение воздуха. Образование пыли при строительстве не станет основанием для привлечения к ответственности. Штрафы предусмотрены за вредные вещества в воздухе, например, свинца или оксида серы. Для физлиц сумма составляет 2 500 рублей, для предпринимателей — до 50 000 рублей.
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За несоблюдение требований по складированию мусора на территории дачного участка предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 3000 рублей. Также Скрябина указала, что при загрязнении почвы пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами или отходами возможно наложение административного взыскания в сумме от 3 000 до 5000 рублей.
Эксперт обратила внимание на необходимость тщательной проверки документов при найме иностранных граждан. В случае отсутствия у мигранта действующего патента или разрешения на работу, а также при несоблюдении региональных ограничений по месту работы, собственник может быть оштрафован на сумму до 5 000 рублей. Проверить подлинность патента и разрешения можно на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России.
За загрязнение воздуха при стройке предусмотрены штрафы до 50 тысячФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Также Наталия Скрябина подчеркнула, что повреждение общего имущества населенного пункта, например, дорог вследствие использования тяжелой строительной техники, влечет штраф от 300 до 500 рублей. В случае причинения значительного ущерба возможно наступление уголовной ответственности с максимальным штрафом до 120 тысяч рублей. При этом необходимо доказать размер ущерба и наличие причинно-следственной связи между действиями и наступившими последствиями, заключила юрист.