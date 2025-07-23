В Новосибирске ожидаются заморозки до −1°C в конце июля

«На очень большой территории страны, это весь Урал, Западная Сибирь и Средняя Сибирь, происходит усиленное длительное вхождение очень холодных воздушных масс. Поэтому заморозки прогнозируются в Сибирском регионе. Они коснутся центральных районов Красноярского края и Западной Сибири, температура может опускаться до минус 1 градуса», — сказал Роман Вильфанд.