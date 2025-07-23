В Новосибирске ожидаются заморозки до −1°C в конце июля

В Новосибирске и других регионах Сибири в ближайшие дни возможны ночные заморозки до −1°C. Такая погода нетипична для конца июля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«На очень большой территории страны, это весь Урал, Западная Сибирь и Средняя Сибирь, происходит усиленное длительное вхождение очень холодных воздушных масс. Поэтому заморозки прогнозируются в Сибирском регионе. Они коснутся центральных районов Красноярского края и Западной Сибири, температура может опускаться до минус 1 градуса», — сказал Роман Вильфанд.
По его словам, аномалия вызвана потоками полярного воздуха и малооблачной погодой, усиливающей выхолаживание. Обычно в это время в Сибири стоит самая жаркая погода, поэтому июльские заморозки — редкое явление. Однако процесс был заранее спрогнозирован, и метеорологи выпустили соответствующие предупреждения.
Вильфанд уточнил, что заморозки продлятся не более часа и не нанесут вреда сельскому хозяйству.