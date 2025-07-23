Приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль

Приставы могут ограничить должникам по алиментам водить машину.
Судебные приставы в России могут запрещать должникам по алиментам управлять любыми транспортными средствами, включая автомобили, мотоциклы и даже тракторы, как меру стимулирования к выплате долгов. Об этом рассказала адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Приставы могут применить промежуточную, но существенную для многих меру — ограничение в пользовании специальным правом в виде управления любыми транспортными средствами», — заявила Кузьминова в интервью РИА Новости. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда.
По словам адвоката, эта мера особенно болезненна для тех, чья неофициальная работа связана с транспортом, хотя закон позволяет отменить ограничение, если вождение — единственный источник официального дохода, при предоставлении доказательств приставу. Нарушение запрета влечет наказание по статье 17.17 КоАП РФ: до 50 часов обязательных работ или лишение прав до года. Кузьминова подчеркнула, что мера активно применяется для давления на неплательщиков алиментов, чтобы обеспечить выполнение обязательств по содержанию детей.
В России лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов на содержание детей, зачастую используют различные схемы, чтобы избежать исполнения своих обязательств. Одним из распространенных способов является оформление имущества на родственников с целью его сокрытия от взыскания. В этой связи рассматривается возможность принудительного взыскания задолженности с близких родственников должников, на которых оформляется имущество, что может стать эффективной мерой борьбы с подобной практикой. О причинах уклонения россиян от алиментных выплат и возможных способах решения данной проблемы читайте в материале URA.RU.