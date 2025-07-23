Приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль

В России лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов на содержание детей, зачастую используют различные схемы, чтобы избежать исполнения своих обязательств. Одним из распространенных способов является оформление имущества на родственников с целью его сокрытия от взыскания. В этой связи рассматривается возможность принудительного взыскания задолженности с близких родственников должников, на которых оформляется имущество, что может стать эффективной мерой борьбы с подобной практикой. О причинах уклонения россиян от алиментных выплат и возможных способах решения данной проблемы читайте в материале URA.RU.