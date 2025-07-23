Омский невролог рассказала, как сохранить ясный ум в пожилом возрасте

«В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом. Утрата мелкой моторики ведет к ухудшению памяти, а затем и к деменции», — предупредила невролог регионального сосудистого центра БСМП № 1 Елена Страутманис.