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Омский невролог рассказала, как сохранить ясный ум в пожилом возрасте

Развитие мелкой моторики помогает предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера.

Источник: Комсомольская правда

22 июля в минздраве подробно объяснили, как сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте. Ключевую роль играет развитие мелкой моторики рук.

«В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом. Утрата мелкой моторики ведет к ухудшению памяти, а затем и к деменции», — предупредила невролог регионального сосудистого центра БСМП № 1 Елена Страутманис.

Врач порекомендовала омичам регулярно выполнять простые упражнения: растирать ладони, делать гимнастику для рук, заниматься творчеством, массажировать пальцы. Полезны также повседневные занятия — мытье посуды, сортировка монет или пуговиц.

«Важно следить за работоспособностью рук и не списывать тревожные симптомы на возрастные изменения, так как возникшие нарушения могут оказаться серьезными», — подчеркнула Страутманис.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные изобретатели создали роботизированный комплекс для эвакуации раненых.