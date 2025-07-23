Ростех опроверг приостановку проекта по производству авионики для МС-21

Проект по выпуску блоков и модулей для отечественного авиалайнера МС-21, а также других самолетов, не заморожен. В «Ростехе» заявили, что реконструкция и перевооружение производств в Свердловской области идут по графику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Ростеха».