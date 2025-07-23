Ростех опроверг приостановку проекта по производству авионики для МС-21

Проект по выпуску блоков и модулей для отечественного авиалайнера МС-21, а также других самолетов, не заморожен. В «Ростехе» заявили, что реконструкция и перевооружение производств в Свердловской области идут по графику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Ростеха».
Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию о якобы приостановке проекта по созданию новых мощностей для выпуска авионики и компонентов для российских самолетов — MC-21, «Суперджет» и Ту-214. В заявлении подчеркивается, что все работы на базе Уральского приборостроительного завода выполняются в соответствии с утвержденными сроками.
Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение производственных объектов площадью свыше 13,6 тысячи кв. метров. На них будут серийно производить блоки и модули систем для новых авиалайнеров.
«На данный момент от ГАУ Свердловской области “Управление государственной экспертизы” получены положительные заключения на проектную документацию по всем трем проектам», — сообщает «Ростех».
Сметная стоимость по двум проектам подтверждена, по третьему — замечания по бюджету планируется устранить в течение недели.
Проект является частью масштабной программы по импортозамещению в авиастроении. В «Ростехе» подчеркнули, что серийное производство лайнеров должно стартовать уже в 2026 году, и выполнение графика является задачей стратегической важности.
Ранее агентством сообщалось, что в России в рамках серийного производства собраны 14 самолетов МС-21. Еще девять лайнеров находятся на более ранних этапах строительства.