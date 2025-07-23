Поезд «Святой Пантелеймон» начал оказывать помощь жителям Иркутской области

В Иркутской специализированный медицинский поезд «Святой Пантелеймон» оказывает помощь жителям отдалённых населённых пунктов региона. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
За первые два дня работы на станциях Чуна и Кешево в Чунском округе врачи приняли порядка 150 пациентов. Наибольший спрос отмечался на консультации уролога и невролога. Медицинский состав будет работать до 30 июля, посетив последовательно станции Вихоревка, Кежемская, Речушка, Видим, Коршуниха, Игирма, Усть-Илимск и Рудногорск.
Приём ведётся ежедневно с 8:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00). Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что с 20 по 30 июля 2025 года передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» будет работать в Иркутской области.