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Во Владивостоке продолжают устанавливать новые павильоны на остановках

Завершить все работы по монтажу и благоустройству планируют к концу октября.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке начались работы по установке новых остановочных павильонов для общественного транспорта. Специализированная строительная компания, привлечённая городской администрацией, не так давно завершила ремонт 36 остановок. Сейчас приступили ко второму этапу — монтажу 16 новых павильонов.

По данным мэрии, первым объектом стала остановка «Пожарная академия» на острове Русский, где уже обустраивают подходы и готовят платформу для удобной посадки и высадки пассажиров. После завершения подготовительных работ на площадке будет установлен новый павильон.

В перечень новых остановок, где появятся современные павильоны, входят: «ЖК Остров (о. Русский)» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), «Пожарная академия» (с обеих сторон), «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону Приморского океанариума), «Овощебаза» (Енисейская, 11), «Днепровская» (Днепровская, 47б), «ТОВВМУ» (Днепровская, 41), «Молодёжная» (100-летия Владивостока, 26, в сторону Снеговой), «Трудовая» (50 лет ВЛКСМ, 28), «Седанка» (с обеих сторон), «Санаторий Амурский залив» (с обеих сторон), «Санаторная» (с обеих сторон), а также «Административная» (Калинина, 116).

В зависимости от состояния объекта дорожники будут выполнять либо установку новых павильонов, либо полный комплекс работ: благоустройство подходов и оборудование платформ для остановки транспорта.

Ранее в этом году капитально отремонтировали 36 остановочных павильонов, среди которых «Поликлиника № 9», «Перинатальный центр», «Адмиральская», «Катерная», «Бухта Фёдорова», «Флотский городок», «Гвардейская», «Фанзавод», «Школа № 44», «Баляева», «Голубиная падь», «Магазин» (Нейбута, 31), «Пр-т Красного Знамени, 129» (со стороны жилого дома), «Капитанская», «Депутатская», «Демидюка», «Причальная» и другие.

Ещё семь павильонов были обновлены силами муниципальной службы и подрядной организации — на «Парке Победы», «Фабрике Заря», «Галактике», «Колледже ВГУЭС», «Бухте Тихой», «Добровольского» и «Второй Речке».

Завершить установку всех новых павильонов и необходимые работы по благоустройству планируется до конца октября этого года.