Во Владивостоке продолжают устанавливать новые павильоны на остановках

В перечень новых остановок, где появятся современные павильоны, входят: «ЖК Остров (о. Русский)» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), «Пожарная академия» (с обеих сторон), «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону Приморского океанариума), «Овощебаза» (Енисейская, 11), «Днепровская» (Днепровская, 47б), «ТОВВМУ» (Днепровская, 41), «Молодёжная» (100-летия Владивостока, 26, в сторону Снеговой), «Трудовая» (50 лет ВЛКСМ, 28), «Седанка» (с обеих сторон), «Санаторий Амурский залив» (с обеих сторон), «Санаторная» (с обеих сторон), а также «Административная» (Калинина, 116).