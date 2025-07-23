Спецназовцы в Самарской области готовились к диверсиям в тылу противника

В Самарской области прошли масштабные учения бойцов спецназа Центрального военного округа.
Впервые призванные и опытные спецназовцы отработали диверсионные действия в тылу условного противника — с прыжков с парашютом, скрытного проникновения и тактических выходов.
Прыжки совершались с вертолёта Ми-8 с высоты более 2000 метров с полным боекомплектом и оружием.
Использовались современные парашютные системы, включая «Арбалет-2». При этом раскрытие купола происходило с задержкой — не менее 15 секунд, а приземление — строго в ограниченные зоны. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
После посадки бойцы быстро складывали парашюты и собирались в точке сосредоточения.
Далее — выполнение задач: организация засад, оборудование наблюдательных и снайперских позиций, использование средств разведки и передача данных в режиме реального времени.
На огневой подготовке отрабатывали стрельбы из АК-12 и ПКМ по движущимся и внезапно появляющимся целям, включая сложную технику «маятник» — ведение огня из-за укрытия с резкими перемещениями.
Занятия проводили инструкторы с боевым опытом, которые также отрабатывали с бойцами навыки выживания и взаимодействия в группе.
Всего в учениях приняли участие более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники.
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