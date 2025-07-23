Осборн ушел из жизни спустя две недели после своего прощального концерта

Элтон Джон также выступил с трогательным посланием, назвав Осборна не только новатором и иконой рок-музыки, но и своим личным другом. Он подчеркнул, что Оззи был одним из самых светлых и жизнерадостных людей, которых ему посчастливилось знать, и признался, что его будет не хватать всему миру.