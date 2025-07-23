Осборн ушел из жизни спустя две недели после своего прощального концерта

Британский рок-музыкант и один из основателей легендарной группы Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. О смерти артиста сообщила его семья, выразив глубокую скорбь в официальном заявлении, подписанном супругой Шэрон и детьми Айми, Келли, Джеком и Луисом.
Причина смерти не уточняется, однако известно, что музыкант долгое время боролся с болезнью Паркинсона. В начале года сообщалось, что он передвигается в инвалидной коляске и испытывает серьезные трудности с движением.
Несмотря на ухудшение здоровья, Осборн продолжал участвовать в музыкальной жизни. 6 июля он вместе с Black Sabbath дал прощальное шоу под названием Back to the Beginning в родном Бирмингеме — это стало первым совместным выступлением группы за последние 20 лет. Из-за болезни Оззи провел концерт, сидя на эффектном черном троне с крыльями.
Известные музыканты высказали свои соболезнования.
Группа Black Sabbath, с которой начался путь легендарного рокера, отдала дань памяти своему фронтмену короткой, но мощной фразой: «Оззи навсегда!».
Группа Metallica почтила память музыканта, опубликовав архивное фото с Осборном и добавив к нему эмодзи разбитого сердца, выразив тем самым свою скорбь без лишних слов.
Элтон Джон также выступил с трогательным посланием, назвав Осборна не только новатором и иконой рок-музыки, но и своим личным другом. Он подчеркнул, что Оззи был одним из самых светлых и жизнерадостных людей, которых ему посчастливилось знать, и признался, что его будет не хватать всему миру.
Ранее дочь легендарного рок-певца Келли Осборн согласилась выйти замуж за своего избранника, диджея группы Slipknot Сида Уилсона.