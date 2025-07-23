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Певец-алиментщик: в Джизакской области должника задержали прямо после свадьбы

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Забавный и в то же время поучительный случай произошёл в Джизакской области. Местный житель, забывший о своих родительских обязанностях, долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание собственной дочери. На 1 июля 2025 года сумма его долга составила 14 460 000 сумов.

Несмотря на вынесенное судом решение и возбуждённое исполнительное производство, мужчина не появлялся по месту регистрации, скрывался от приставов, и в итоге был объявлен в розыск. Однако длительное время это не приносило результатов.

Всё изменилось, когда сотрудники Бюро принудительного исполнения выяснили, что неуловимый должник работает певцом на свадьбах. Более того, стало известно, что в июле в Галляаральском районе планируется масштабное свадебное торжество, в котором он обязательно примет участие — слишком уж хорош гонорар, чтобы отказаться.

И вот тут сработала смекалка. Сотрудники бюро отправились на свадьбу, спокойно дождались окончания праздника, чтобы не портить молодожёнам самый важный день, и задержали певца, когда тот закончил свою программу. Теперь ему предстоит не только вспомнить про отцовский долг, но и раскошелиться по полной.

В настоящее время в отношении него продолжаются исполнительные действия.