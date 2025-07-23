Певец-алиментщик: в Джизакской области должника задержали прямо после свадьбы

И вот тут сработала смекалка. Сотрудники бюро отправились на свадьбу, спокойно дождались окончания праздника, чтобы не портить молодожёнам самый важный день, и задержали певца, когда тот закончил свою программу. Теперь ему предстоит не только вспомнить про отцовский долг, но и раскошелиться по полной.