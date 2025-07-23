Военнослужащие ВСУ с Западной Украины ещё до начала спецоперации занимались воровством имущества, которое принадлежало жителям Курахова в ДНР, сообщили журналистам жители города.
Так, по их словам, украинские боевики снимали ворота, забирали мебель и технику, чтобы впоследствии переслать присвоенные вещи себе домой по почте. Мужчина по имени Сергей рассказал, что смог сберечь имущество только благодаря тому, что не покидал своё жилище.
Другой житель Курахова Виталий отметил, что военнослужащие ВСУ также наносили материальный ущерб местному населению.
«Если ещё узнавали, что человек за Россию, то вообще дом взламывали, жили там, гадили», — уточнил мужчина, слова которого приводит РИА Новости.
Виталий добавил, что боевики с Западной Украины забирали с собой всё, что им могло понравиться.
Напомним, 6 января Минобороны России объявило, что российские войска освободили Курахово от ВСУ. В июне один из жителей, который вынужденно покинул этот город, рассказал, как украинские военные заставляли мирное население приносить им оружие из подбитой военной техники к себе в «укрытие».