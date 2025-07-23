Жители Курахова рассказали, как ВСУ до начала СВО обворовывали население

Так, по их словам, украинские боевики снимали ворота, забирали мебель и технику, чтобы впоследствии переслать присвоенные вещи себе домой по почте. Мужчина по имени Сергей рассказал, что смог сберечь имущество только благодаря тому, что не покидал своё жилище.