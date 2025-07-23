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В Емельяново появится стационарный пост мониторинга воздуха

В октябре в Емельяново будет установлен стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

В октябре в Емельяново будет установлен стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

В настоящее время подрядчик совместно с Краевым центром мониторинга завершают подготовительные работы.

Новый пост будет оснащен всем необходимым оборудованием, включая системы жизнеобеспечения и современные газоанализаторы. Специалисты будут отслеживать содержание в воздухе таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, оксид и диоксид азота, аммиак и сероводород.

Установка поста позволит более точно и оперативно отслеживать состояние воздуха в районе, что поможет принимать меры по улучшению экологической обстановки.

Как ранее писал «МК в Красноярске», Канский комбинат заплатит крупный штраф за загрязнение воздуха. Превышение допустимых концентраций диоксида азота и оксида углерода фиксировалось неоднократно, достигая девятикратных значений.