В Емельяново появится стационарный пост мониторинга воздуха

В октябре в Емельяново будет установлен стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.
В настоящее время подрядчик совместно с Краевым центром мониторинга завершают подготовительные работы.
Новый пост будет оснащен всем необходимым оборудованием, включая системы жизнеобеспечения и современные газоанализаторы. Специалисты будут отслеживать содержание в воздухе таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, оксид и диоксид азота, аммиак и сероводород.
Установка поста позволит более точно и оперативно отслеживать состояние воздуха в районе, что поможет принимать меры по улучшению экологической обстановки.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Канский комбинат заплатит крупный штраф за загрязнение воздуха. Превышение допустимых концентраций диоксида азота и оксида углерода фиксировалось неоднократно, достигая девятикратных значений.