В Емельяново появится стационарный пост мониторинга воздуха

Новый пост будет оснащен всем необходимым оборудованием, включая системы жизнеобеспечения и современные газоанализаторы. Специалисты будут отслеживать содержание в воздухе таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, оксид и диоксид азота, аммиак и сероводород.