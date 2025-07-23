Кнутов рассказал о средствах, применяемых для поиска бункеров Зеленского

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какими средствами ВС РФ сегодня могут выявлять подземные военные пункты ВСУ, и в том числе бункеры Владимира Зеленского.
«Не нужно забывать, что Украина в годы Великой Отечественной войны использовалась достаточно активно немцами. И во Львовской области находилась ставка Гитлера, его бункер “Волчье логово”. Поэтому подобные объекты могут быть сейчас реанимированы киевским нацистским режимом и использоваться по своему прошлому предназначению. Таких объектов, я полагаю, достаточно много», — сказал Кнутов.
Для выявления бункеров, отметил эксперт, российские военные могут использовать как обычные беспилотники, так и средства оптической и радиотехнической разведки для глубокого зондирования земли.
«Эти средства создавались для поиска залежей различных полезных ископаемых и других целей, и в то же время они могут, естественно, находить определенные заглубленные аномалии, бункеры и выдавать соответствующую информацию», — отметил Кнутов.
Кроме того, подземные объекты могут выявляться спутником с гигагерцовым диапазоном, такой есть у США под названием Capella, и подобной аппаратурой, вероятнее всего, обладает и РФ.
«Данная система позволяет видеть даже через стену. Соответственно, это не говорит о том, что изображение выдается прям сверхкачественное, но в любом случае при компьютерной обработке можно как бы понимать, что конкретно находится за невидимым препятствием. Подобная аппаратура демонстрировалась на различных выставках в РФ, связанных с безопасностью, до начала специальной военной операции, и я полагаю, что мы в этом отношении не должны отставать от наших потенциальных противников, в данном случае американцев», — подытожил Кнутов.
Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что на атакованном объекте «Ивано-Франковск-16» может располагаться бункер Зеленского, запасной командный пункт ВСУ и склады с вооружением.