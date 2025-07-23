Штрафы за Instagram: адвокат сказал, будут ли штрафовать за соцсети и VPN

Госдума 22 июля в третьем чтении одобрила поправки о штрафах за поиск экстремистского контента и рекламу VPN. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с aif.ru объяснил, за что будут штрафовать и привлекут ли к ответственности за пользование некоторыми соцсетями.
Можно ли после принятых поправок пользоваться Instagram*
Депутаты говорят, что штрафовать за посещение Instagram* и Facebook* не будут. Однако Жорин считает, что в будущем ситуация может измениться.
«На данный момент депутаты говорят, что за использование Instagram, Facebook* ответственность наступать не будет. Но я, честно говоря, в этом очень сильно сомневаюсь. Может быть, на первом этапе и не будет, а потом будет. Потому что Meta признана экстремистской организацией, соответственно, поиск и использование напрямую попадают под действие этого закона. Из прямой нормы права следует, что за это должны наказывать», — сказал Жорин.
Наказывать за просмотр видео на YouTube, если только они не входят в список экстремистских материалов, также не будут.
Будут ли штрафовать за VPN.
За использование VPN штрафовать не будут в случае, если нет намерения получить доступ к запрещенному контенту, уточнил Жорин.
«Использование VPN для доступа не запрещено и не карается, если нет намерения получить доступ к запрещённому контенту», — пояснил он.
За рекламу VPN для граждан предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для компаний и должностных лиц — вплоть до 500 тысяч рублей.
Музыка из «черного списка» под запретом.
За прослушивание песен, внесенных в список экстремистских материалов, могут оштрафовать, подчеркнул адвокат.
«Если песня входит в Федеральный список экстремистских материалов, её прослушивание формально считается доступом. Штраф возможен только при умышленном поиске или целенаправленном доступе», — пояснил он.
В числе запрещенных и признанных экстремистскими находится порядка 130 текстов песен. К ним относятся в том числе некоторые песни Oxxxymiron**, Славы КПСС и других исполнителей.
Как будут искать нарушителей.
Жорин назвал три возможных способа установления правонарушителей:
история браузера на изъятых устройствах;
анализ трафика провайдером — особенно без HTTPS или при неиспользовании VPN.
Без доступа к устройствам или аккаунтам доказать умысел будет затруднительно, подчеркнул адвокат.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в разговоре с aif.ru отмечал, что досматривать гаджеты можно только при подозрении в совершении уголовного преступления, а поправки о штрафах за поиск экстремистского контента прошли в административный кодекс.
* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.
** Признан иноагентом в РФ.