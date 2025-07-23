Штрафы за Instagram: адвокат сказал, будут ли штрафовать за соцсети и VPN

«На данный момент депутаты говорят, что за использование Instagram, Facebook* ответственность наступать не будет. Но я, честно говоря, в этом очень сильно сомневаюсь. Может быть, на первом этапе и не будет, а потом будет. Потому что Meta признана экстремистской организацией, соответственно, поиск и использование напрямую попадают под действие этого закона. Из прямой нормы права следует, что за это должны наказывать», — сказал Жорин.