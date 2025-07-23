Димаш стал народным артистом Кыргызстана

На мероприятии специальным гостем стал певец из Казахстана Димаш Кудайберген. Его выступление вызвало бурные овации и восторг зрителей.
В завершение фестиваля госсекретарь Марат Иманкулов вручил почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» Димашу. На мероприятии присутствовал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
За вклад в укрепление дружбы и культурных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. Соответствующий указ был подписан Президентом Садыром Жапаровым.
Всего на фестивале выступили исполнители из более чем 25 стран. Обладательницей Гран-при стала певица из Румынии Мария-Диане Стынчуляша.
Народный артист Казахстана Димаш, как отметили организаторы, стал яркой кульминацией музыкального праздника. К слову, в 2013 году он стал обладателем Гран-при этого конкурса.