Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димаш стал народным артистом Кыргызстана

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. В Кыргызстане на побережье озера Иссык-Куль состоялся Международный фестиваль исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия».

Источник: Сайт президента Кыргызстана/DOSALIEV SULTAN

На мероприятии специальным гостем стал певец из Казахстана Димаш Кудайберген. Его выступление вызвало бурные овации и восторг зрителей.

В завершение фестиваля госсекретарь Марат Иманкулов вручил почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» Димашу. На мероприятии присутствовал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

За вклад в укрепление дружбы и культурных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. Соответствующий указ был подписан Президентом Садыром Жапаровым.

говорится в сообщении

Всего на фестивале выступили исполнители из более чем 25 стран. Обладательницей Гран-при стала певица из Румынии Мария-Диане Стынчуляша.

Народный артист Казахстана Димаш, как отметили организаторы, стал яркой кульминацией музыкального праздника. К слову, в 2013 году он стал обладателем Гран-при этого конкурса.