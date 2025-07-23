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Юрист Кузьминова напомнила неплательщикам алиментов, что им могут запретить водить автомобиль

Должникам по алиментам могут запретить водить машину.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, имеющим задолженность по алиментам, могут запретить управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Об этом рычаге воздействия на неплательщиков напомнила юрист Татьяна Кузьминова.

«Приставы могут применить промежуточную, но существенную для многих меру — ограничение в пользовании специальным правом в виде управления любыми транспортными средствами», — сказала юрист РИА Новости, подчеркнув, что эта мера активно применяется к людям, имеющим задолженность по алиментам.

Кроме того, Минюст предлагает запретить неплательщикам покупать билеты повышенной комфортности на самолеты и поезда. Какие еще меры хотят ввести в России для того, чтобы воздействовать на должников по алиментам, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в России с 25 мая заработал общедоступный реестр злостных алиментщиков.

Что даст введение реестра злостных неплательщиков алиментов, узнайте здесь на KP.RU.