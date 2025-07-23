Адвокат: журналиста Дудя* поместят в СИЗО после возвращения в Россию

«Мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в РФ, если такое случится», — заявил адвокат в разговоре с РИА Новости. Зернов пояснил, что двухмесячный период содержания под стражей начнет отсчитываться с момента фактического задержания, которое может быть осуществлено правоохранительными органами при пересечении подозреваемым государственной границы России.