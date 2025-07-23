В Перми продолжается капремонт улицы Борчанинова

В Перми ведется капитальный ремонт улицы Борчанинова между Петропавловской и Пушкина, включая перекрестки, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».
Сейчас подрядчик занимается участком от Петропавловской до Ленина. Уже подготовлено основание для нового дорожного полотна и организовано место для прокладки ливневой канализации под трамвайными путями, продолжается демонтаж старой тротуарной плитки.
Проект капремонта дороги по улице Борчанинова между улицами Петропавловской и Пушкина предусматривает ремонт тротуаров, дороги и парковки, а также локальное расширение дороги перед перекрестками и устройство островных остановок. Здесь переустроят подземные коммуникации, установят малые архитектурные формы, проведут современное озеленение. Завершить работы планируется до конца 2026 года.